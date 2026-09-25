Costantino Favasuli è stato uno dei migliori nell'opaco inizio di stagione del Napoli. Anche a Firenze, dove è cresciuto calcisticamente, ha avuto un buon impatto. Ciro Polito, ds del Catanzaro, ha raccontato l'estate vissuta dall'ex viola a Radio Napoli Centrale:

"Faccio i complimenti al Napoli. Credere in un giocatore che giocava in Serie B a Catanzaro non è da tutti i giorni. Questo vuol dire che il Napoli guarda anche in categorie inferiori e fa scommesse. Io e Manna ci siamo sentiti molto. Nel frattempo ci sono state chiamate da altre squadre, fra cui anche la Juventus. Ma il Napoli ha avuto coraggio e ci ha creduto fin dall’inizio."