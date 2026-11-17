Il direttore sportivo del Torino si esprime su Rolando Mandragora
Fiorentina chiamata a una risposta netta e decisa, è il momento di dare gas
Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Analizzando la formazione granata si è soffermato sull'ex viola Rolando Mandragora:
Se ci sono leader? Sì, mi viene in mente Mandragora, giocatore che ci è mancato sì tecnicamente ma soprattutto per il temperamento. Il suo è stato un infortunio pesante.
La stagione
Siamo un po' altalenanti, a volte diamo la sensazione di aver svoltato e poi magari facciamo dei piccoli passi indietro. Il mio è augurio è di trovare una squadra che abbia la propria identità nel continuare a crescere. Quella è la mia aspettativa, di andare sempre a migliorare mettendo un mattoncino in più. Nelle ultime settimane abbiamo fatto dei passi indietro sul coraggio, per quello dico certe cose.
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