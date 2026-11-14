L'ex centrocampista della Fiorentina Michele Pazienza è intervenuto su Radio Sportiva. Ecco le sue parole sui gigliati.

"I viola negli ultimi due anni hanno faticato molto, a differenza delle ottime annate precedenti con Italiano e Palladino. Secondo me, questo è avvenuto perché negli ultimi anni si è provato a cambiare tanto, troppo a mio avviso, senza creare un'identità e un senso di appartenenza importantissimi per uno spogliatoio. In una piazza importante come Firenze c'è bisogno di giocatori che trascinino i propri compagni di squadra, sia in campo che fuori, attraverso l'esempio e le parole dette nella maniera giusta. La Fiorentina ha, quindi, sì, investito tantissimo, ma secondo la mia opinione ha cambiato troppo, anche dal punto di vista della guida tecnica. Tutto ciò ha contribuito a creare prima confusione e poi quel pizzico di paura provata anche l'anno scorso. Vanoli in questo senso ha fatto un lavoro importantissimo per mantenere la categoria. Nonostante ciò si è provato ancora a cambiare con Grosso, che io stimo molto e che ritenevo idoneo per i viola, ma per far sì che i nuovi principi di gioco vengano assimilati dai giocatori ci vuole del tempo, cosa che la Fiorentina non ha".