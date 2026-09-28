Cherubini ha sondato diversi nomi
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Alberto Gilardino sarà il nuovo allenatore del Parma. Nella giornata di ieri, l'annuncio a sorpresa della risoluzione consensuale tra Carlos Cuesta e i gialloblù. Cherubini ha sondato diversi nomi tra cui Zanetti, Pioli e D'Aversa, fino ad arrivare ad Alberto Gilardino.
L'ex Fiorentina ha risolto oggi il contratto che lo legava al Pisa e secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, questa sera sarà a Parma per diventare il nuovo allenatore.
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