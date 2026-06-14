Prosegue la ricerca del nuovo allenatore da parte del Monza. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, tra venerdì e la giornata di ieri ci sarebbero stati contatti con Paolo Vanoli, ma al momento le parti non avrebbero raggiunto un accordo.
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Panchina Monza, Pedullà: “Contatti con Vanoli nelle scorse ore. La situazione”
Paolo Vanoli può ripartire da Monza? Dopo l'addio di Paolo Bianco, i brianzoli sono alla ricerca del tecnico per guidare la squadra in Serie A
L’ex tecnico della Fiorentina resta quindi una candidatura sul tavolo, ma il club brianzolo continua a valutare anche altre opzioni per la panchina. Tra queste c’è Alberto Gilardino, che rimane uno dei profili presi in considerazione dalla dirigenza.
Nelle ultime ore, inoltre, il Monza starebbe approfondendo anche la pista che porta a Ivan Juric, oltre a un ulteriore nome mantenuto al momento riservato. La scelta definitiva non è ancora stata presa e il casting per il nuovo allenatore prosegue.
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