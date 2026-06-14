Panchina Monza, Pedullà: “Contatti con Vanoli nelle scorse ore. La situazione”

Paolo Vanoli può ripartire da Monza? Dopo l'addio di Paolo Bianco, i brianzoli sono alla ricerca del tecnico per guidare la squadra in Serie A

Prosegue la ricerca del nuovo allenatore da parte del Monza. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, tra venerdì e la giornata di ieri ci sarebbero stati contatti con Paolo Vanoli, ma al momento le parti non avrebbero raggiunto un accordo.