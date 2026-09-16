L'ex attaccante viola Nuno Gomes ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo amore per Firenze
L'ex attaccante della Fiorentina Nuno Miguel Soares Pereira Ribeiro, per tutti Nuno Gomes, ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole su Firenze e sulla sua esperienza in viola.
“Io sono stato due anni a Firenze e sono stato da Dio. Porto nel cuore tante cose, sia della vostra cultura che del tifo viola. Mi hanno accolto come un figlio. Mi è dispiaciuto non poter esserci per i festeggiamenti del centenario. Considero l’Italia la mia seconda casa: mi viene in mente il gol segnato in finale di Coppa Italia su assist di Chiesa. E poi tanto altro. L’amicizia con Rui Costa, passato poi dal Milan, gli applausi del Franchi, i festeggiamenti”.
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