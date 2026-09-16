L'ex attaccante della Fiorentina Nuno Miguel Soares Pereira Ribeiro, per tutti Nuno Gomes, ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole su Firenze e sulla sua esperienza in viola.

“Io sono stato due anni a Firenze e sono stato da Dio. Porto nel cuore tante cose, sia della vostra cultura che del tifo viola. Mi hanno accolto come un figlio. Mi è dispiaciuto non poter esserci per i festeggiamenti del centenario. Considero l’Italia la mia seconda casa: mi viene in mente il gol segnato in finale di Coppa Italia su assist di Chiesa. E poi tanto altro. L’amicizia con Rui Costa, passato poi dal Milan, gli applausi del Franchi, i festeggiamenti”.