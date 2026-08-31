Nico Gonzalez è risultato fondamentale per la vittoria della Juventus sul Parma entrando dalla panchina: a sorpresa dovrebbe rimanere

Redazione VN
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Nico Gonzalez si prende la Juventus e risponde a tono sui social. L'argentino, a segno contro il Parma da subentrato dopo un'estate in bilico sul mercato a seguito del rientro dall'Atletico Madrid, va verso la permanenza in bianconero per la stagione 2026/27.

Lo sfogo di Nico Gonzalez

Nelle sue storie, l'ex viola ha risposto in maniera energica ad una pagina che riportava una notizia di mercato su di lui, di fatto smentendola con forza.
nico gonzalez storia Juve
Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27

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