Nico Gonzalez è risultato fondamentale per la vittoria della Juventus sul Parma entrando dalla panchina: a sorpresa dovrebbe rimanere
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Nico Gonzalez si prende la Juventus e risponde a tono sui social. L'argentino, a segno contro il Parma da subentrato dopo un'estate in bilico sul mercato a seguito del rientro dall'Atletico Madrid, va verso la permanenza in bianconero per la stagione 2026/27.
Lo sfogo di Nico GonzalezNelle sue storie, l'ex viola ha risposto in maniera energica ad una pagina che riportava una notizia di mercato su di lui, di fatto smentendola con forza.
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