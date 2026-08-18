A due settimane dalla chiusura della sessione estiva di mercato, l'ex viola Nico Gonzalez è in cerca di una squadra. Tra il mancato riscatto dell'Atletico Madrid e le porte chiuse della Juventus, l'argentino è stato proposto a diversi club di Serie A. Tra questi ci sono Inter e Milan che però non hanno avviato trattative concrete.

Secondo quanto riporta Sky Sport il Besiktas è fortemente interessato al giocatore, ma preferirebbe una soluzione che non sia a titolo definitivo. In Turchia Nico Gonzalez ritroverebbe sia Vincenzo Italiano che Dusan Vlahovic, due vecchie conoscenze dai tempi della Fiorentina.