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Il futuro di Nico Gonzalez sembra essere sempre più lontano da Torino. L’ex esterno viola, reduce da una buona stagione in prestito all’Atletico Madrid, avrebbe infatti ribadito la propria volontà di non fare ritorno alla Juventus e di proseguire la sua avventura alla corte di Diego Simeone.

Il nodo principale resta però quello economico. La Juventus, che aveva investito quasi 30 milioni per portare l’argentino a Torino, punta a recuperare almeno 25 milioni di euro di parte fissa, con una valutazione complessiva che si aggira intorno ai 30 milioni.

Una cifra ritenuta troppo elevata dall’Atletico Madrid. Gli spagnoli starebbero quindi valutando formule alternative per arrivare a Nico Gonzalez. Tra le possibilità c’è anche quella di inserire una contropartita tecnica nell’operazione.

Il nome che potrebbe entrare nella trattativa è quello di Alexander Sorloth, attaccante particolarmente apprezzato da Luciano Spalletti. I contatti tra Juventus e Atletico Madrid proseguono, con la volontà di Nico Gonzalez che potrebbe giocare un ruolo importante nella trattativa. L’argentino vuole restare a Madrid e, nelle prossime settimane, i due club proveranno a trovare la formula giusta per accontentarlo.