Nonostante la delusione post-Mondiale, l'ex tecnico viola vuol continuare il proprio percorso
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Così l'ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, c.t. della Turchia dal 2023, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Francia:
La delusione per quanto raccolto al Mondiale è stata tanta, mia come quella di tutti gli appassionati in Turchia. Dispiace, ma adesso dobbiamo guardare avanti, a partire da questa Nations League che ci mette di fronte quattro gare così ravvicinate. Quest'estate sono arrivate altre offerte ma sinceramente non ero interessato, credo proprio che il mio lavoro come commissario tecnico di questa Nazionale non sia al capolinea, anzi, c'è ancora tanto da fare tutti insieme.
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