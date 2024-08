Mirallas: “Il 29/5 tifavo Olympiacos, troppo più intenso rispetto a Firenze”

Ero in ansia per l'Olympiacos, perché se lo meritava per due motivi. Il primo era perché giocavano in casa dell'AEK e se avessero perso, i loro tifosi avrebbero scherzato continuamente su questa sconfitta; il secondo era che a questa squadra mancava un titolo europeo e meritava di vincerlo. Sono stato molto felice che l'Olympiacos abbia vinto. Non è stata la finale migliore in termini di spettacolo, ma l'importante è che l'ha vinta l'Olympiacos. I miei figli indossavano le maglie biancorosse, avevano bandiere e festeggiavamo tutti insieme la vittoria. Abbiamo anche tanti tifosi greci in Belgio, il mio migliore amico è al Gate 7 (gruppo ultras dei greci, ndr). Quindi per tanti motivi ero felice.