L'aneddoto su Alessandro Bianco ai tempi della Spal raccontato da Burdisso a Daniele De Rossi
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L'attuale allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, racconta di quando Nicolas Burdisso, ex dirigente anche della Fiorentina, gli disse una cosa su Alessandro Bianco, anche lui ex Fiorentina (oggi al Modena). Le sue parole:
Burdisso mi disse quante partite Bianco avrebbe potuto fare quell'anno alla Fiorentina, poi però presero uno straniero, puntando su uno più esperto. Alla fine, in realtà, poteva rimanere lui. Questa cosa che mi disse mi è rimasto impressa, perché quando ricominciai alla Roma (da allenatore, ndr) con Pisilli. Eccome se poteva farle! E questa sensazione oggi me la porto con me. Per questo motivo qui al Genoa mi porto tanti giovani con me, cercando di buttarli dentro e facendoli giocare anche un pochino di più di quello che meritano, per capire se devo chiedere al presidente di sborsare fuori qualcosa o magari puntare su uno dei nostri.
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