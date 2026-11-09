Un anno a Firenze, un (quasi) anno a Bergamo ed ora Bologna: ma perché Raffaele Palladino non riesce a trovare un po' di continuità in una piazza? Per l'ex tecnico della Fiorentina è già la seconda volta consecutiva che per allenare in Serie A deve aspettare il proprio momento e farlo da subentrante. L'anno scorso sulla panchina dell'Atalanta partì molto bene, così come stavolta in sella ai felsinei, che ha completamente risollevato dopo l'esonero di Domenico Tedesco.

Cosa sia successo l'anno scorso in casa Dea non si sa con certezza, ma tuttomercatoweb.com ha ricostruito la vicenda. Dopo i primi mesi ottimi e risultati importanti ottenuti sia in campionato che in Champions, qualcosa si è rotto e questo riguarda l'offerta che il club nerazzurro aveva fatto allo stesso Palladino riguardante un prolungamento contrattuale fino al 2029, per poter costruire insieme il futuro. Ma a quel punto il tecnico campano ha preferito prendere tempo per capire cosa stesse succedendo su panchine importanti, come ad esempio Napoli e Milan. L'Atalanta non l'ha presa bene ed ha deciso di ripartire con un nuovo progetto tecnico e dalla coppia Giuntoli-Sarri, dando appunto il benservito all'ex viola.