A Firenze sono bastate poche presenze per lasciare un ricordo indelebile, anche se non certo per quanto fatto vedere sul campo. Aleksandr Kokorin, ex attaccante della Fiorentina, continua a far parlare di sé anche a 35 anni, nonostante sia ormai lontano dal calcio italiano.

Il russo ha infatti rifiutato alcune proposte provenienti dal campionato bielorusso. A confermarlo è stato il suo agente, Berdyshev, che ha spiegato la posizione del giocatore: “Alexandr non è interessato a partecipare a questo campionato”.

Ma quali sarebbero le alternative gradite all’ex viola? A sorpresa, l’ambizione di Kokorin sembra essere ancora decisamente alta. Il suo procuratore ha infatti indicato due destinazioni prestigiose: La Liga e Premier League.

“Gli piacerebbe giocare nella Liga spagnola o nella Premier League”, ha dichiarato Berdyshev.

A 35 anni, dunque, Kokorin sembra avere ancora idee molto chiare sul proprio futuro. L’ex Fiorentina continua a cercare una nuova esperienza ai massimi livelli, con Spagna e Inghilterra nel mirino.