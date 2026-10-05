Michael Kayode continua ad attirare l’attenzione dei grandi club europei. L’ex terzino della Fiorentina, oggi al Brentford, sarebbe finito nel mirino del Galatasaray dopo l’ottima prestazione offerta con l’Italia contro la Turchia, impreziosita anche da un gol. Il club di Istanbul starebbe seguendo con interesse il classe 2004, apprezzato per forza fisica, velocità e capacità di spingere sulla fascia. Al momento non sarebbe previsto un affondo immediato: il Galatasaray potrebbe muoversi nel 2027, soprattutto in caso di partenza di Wilfried Singo. La valutazione di Kayode si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro. Lo riporta TUTTOmercatoWEB.com

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