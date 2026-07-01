Il Cagliari punta Favasuli per il post Palestra. La Fiorentina osserva interessata

Cagliari valuta Favasuli del Catanzaro per la fascia: 2 gol, 5 assist e debutto in Nazionale per l’ex talento della Fiorentina.

Il Cagliari sta valutando diversi profili per rinforzare le corsie esterne e, tra questi, spicca il nome di Costantino Favasuli. Il giovane classe 2004, oggi al Catanzaro, sarebbe finito nel mirino del club rossoblù come possibile soluzione per il ruolo che potrebbe lasciare scoperto Marco Palestra.