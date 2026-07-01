Il Cagliari sta valutando diversi profili per rinforzare le corsie esterne e, tra questi, spicca il nome di Costantino Favasuli. Il giovane classe 2004, oggi al Catanzaro, sarebbe finito nel mirino del club rossoblù come possibile soluzione per il ruolo che potrebbe lasciare scoperto Marco Palestra.
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Il Cagliari punta Favasuli per il post Palestra. La Fiorentina osserva interessata
Cagliari valuta Favasuli del Catanzaro per la fascia: 2 gol, 5 assist e debutto in Nazionale per l’ex talento della Fiorentina.
La sua ultima stagione è stata molto positiva: 41 presenze complessive, arricchite da 2 gol e 5 assist, oltre alla soddisfazione dell’esordio con la maglia della Nazionale. Formatosi nel vivaio della Fiorentina, il club toscano ha ancora in mano il 50% sulla futura rivendita del giocatore ed osserva con particolare interesse l'evolversi della situazione.
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