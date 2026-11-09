Il ritorno a casa di Robin Gosens si sta trasformando in un calvario. Già durante il ritiro del suo Schalke 04 l'ex Fiorentina si era fatto male. Dopo il rientro era stato fuori per due gare, a causa di un taglio alla fronte. Proprio ieri Gosens era tornato di nuovo in campo, ma la sua gara è finita al minuto 47, quando si è scontrato con Karius.

Uno scontro in cui Gosens ha avuto la peggio, infortunandosi al ginocchio. "Gosens ha riportato un infortunio al ginocchio destro, confermato dagli esami di diagnostica per immagini. Sarà indisponibile per il momento", questo il comunicato del club. Nessuna rottura del crociato, ma secondo Sky, i tempi di recupero non saranno brevi.