Ancora una volta insieme. Inter, Fiorentina e adesso Schalke. Edin Dzeko e Robin Gosens sono di nuovo compagni di squadra e il tedesco ha avuto parole al miele per il bosniaco:

Nel corso di una carriera, sono pochi i giocatori che ti plasmano davvero. Per me Edin è uno di questi. Certo, perché è un calciatore straordinario che da anni fa la differenza. Ma soprattutto, perché mi ha mostrato cosa significa spingersi al limite ogni singolo giorno. Cosa significa essere un vero professionista che non perde mai di vista i propri valori. Le innumerevoli ore fuori dal campo, quando nessuno ti guarda, che sono cruciali per il successo. È un piacere condividere lo spogliatoio con te per la terza volta. @edindzeko