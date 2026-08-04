"Nel corso di una carriera, sono pochi i giocatori che ti plasmano davvero. Per me Edin è uno di questi"
FOCUS VN - Mastantuono-Fiorentina, accordo a un passo: la panoramica
Ancora una volta insieme. Inter, Fiorentina e adesso Schalke. Edin Dzeko e Robin Gosens sono di nuovo compagni di squadra e il tedesco ha avuto parole al miele per il bosniaco:
Nel corso di una carriera, sono pochi i giocatori che ti plasmano davvero. Per me Edin è uno di questi. Certo, perché è un calciatore straordinario che da anni fa la differenza. Ma soprattutto, perché mi ha mostrato cosa significa spingersi al limite ogni singolo giorno. Cosa significa essere un vero professionista che non perde mai di vista i propri valori. Le innumerevoli ore fuori dal campo, quando nessuno ti guarda, che sono cruciali per il successo. È un piacere condividere lo spogliatoio con te per la terza volta. @edindzeko
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Sta nascendo una Fiorentina da… 10
Calciomercato
Piccoli, futuro legato a Kean ma le pretendenti non mancano
Esclusive
Perché la Fiorentina e Mastantuono si sono scelti: una stella ingrigita da riaccendere
News viola
Longhi: "Non ha senso ritirare la 10 di Antognoni solo per un anno"
Altre news
Salah firma con il Trabzonspor e Oulai apprezza
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti