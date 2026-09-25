Lorenzo Gori si sta imponendo al Grosseto. L'ex Fiorentina, dopo essere passato dal Frosinone sta trovando continuità. Intervistato da Lacasadic.com, ha parlato così della sua esperienza in viola:

"Mi hanno contattato quando avevo circa otto anni, per me è stata una grande emozione perché è la squadra per cui faccio il tifo. I miei genitori vanno allo stadio praticamente da sempre, per me è stato un sogno scendere in campo con quella maglia. Sono rimasto in contatto con tutti i miei ex compagni, in particolare con Favasuli, Amatucci e Kayode. Hanno un'umiltà incredibile, ci sentiamo spesso, magari dopo qualche nostro gol, per farci i complimenti. Per me sono un esempio da seguire".

Aquilani: ""L'ho conosciuto durante la mia esperienza in Primavera, anche se per me era un momento particolare. Ero reduce da un primo infortunio importante. Avevo bisogno di ritrovare fiducia, forse è stato il periodo più difficile a livello personale. Lui aveva delle idee decisamente innovative già a quei tempi, magari difficili da mettere in pratica immediatamente per un gruppo giovane. È destinato a fare grandi cose"