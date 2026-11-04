Giovanni Fabbian, centrocampista di proprietà della Fiorentina, è stato tra i protagonisti della serata di Bergamo. Ha firmato il gol dello 0-1 e si è distinto per la capacità di incidere in entrambe le fasi. Gilardino lo ha elogiato, raccontando di aver parlato spesso con lui nei giorni precedenti alla gara per trasmettergli fiducia.

In evidenza anche Simone Lontani, autore di un gran gol e prezioso nei ripiegamenti difensivi. Il classe 2008, atteso dall’esame di maturità a fine anno, la mattina dopo la partita si è presentato regolarmente a scuola.

Lontani è già a quota cinque reti stagionali, tre in campionato e due in Coppa Italia. Secondo le statistiche citate, nessun coetaneo in Europa ha segnato di più. Gilardino punta su di lui e su Fabbian per far compiere alla squadra un salto di qualità. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.