Gennaro Gattuso, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, è tornato anche sulla sua carriera da allenatore e sulle decisioni più rischiose prese nel corso degli anni. Tra queste ha ricordato anche la brevissima esperienza alla Fiorentina, conclusa prima ancora dell’inizio della stagione.

«Lo so che ho fatto scelte un po’ azzardate, ma concedetemelo: sticazzi. Si vive una volta sola. Forse in carriera ho sbagliato anche io. Mi sono dimesso dopo cinque giorni dalla Fiorentina. Dopo si cambia e si migliora. Rifarei tutto, perché questo mi ha reso l’allenatore che sono».

Parole molto dirette da parte dell’attuale tecnico della Lazio, che guarda quindi senza rimpianti anche alla tormentata parentesi viola. Quell’esperienza non arrivò mai al campo, ma secondo Gattuso anche decisioni di quel tipo hanno contribuito a formarlo e a costruire il suo percorso in panchina.