Qualche giorno fa, l’ex attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson è rientrato dalla chiamata in nazionale con un problema alla spalla, inizialmente non preoccupante, ma dopo ulteriori accertamenti si è compreso che l’entità di tale infortunio fosse maggiore, con uno stop previsto di almeno due mesi. Oggi, l’allenatore Gennaro Gattuso ha parlato proprio dell’importanza di riavere al più presto l’islandese disponibile in gruppo:

L'unico con cui siamo stati sfortunati è Gudmundsson, speriamo di recuperarlo prima possibile, spero sia molto meno dei due mesi di cui si parla.