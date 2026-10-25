L'ex viola Aleksa Terzic ha commentato la sua prestazione al termine di Atalanta-Frosinone
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L'ex Fiorentina Aleksa Terzic si è reso protagonista di una grande prestazione nel pirotecnico 4-4 di Atalanta-Frosinone. Il serbo ha segnato il gol del pareggio. Le sue parole nel post partita:
Contento per il gol, ma lo sono di più per la squadra. Volevo aspettare il momento giusto. Sono arrivato 2/3 mesi fa e la priorità è lavorare forte: qui siamo pronti a tutto dove bisogna dare il massimo.
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