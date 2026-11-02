Ospiti d'eccezione in tribuna
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La Fiorentina al Mapei ha due tifosi in più. Si tratta di Daniele Galloppa e Riccardo Saponara, allenatore del Modena e collaboratore tecnico. I due ex viola sono presenti sugli spalti per assistere alla sfida contro il Sassuolo dell'amico Alberto Aquilani. Galloppa, a Firenze, a proprio preso il posto dell'ex centrocampista come allenatore della Primavera viola.
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