Secondo Tuttosport, è a rischio il riscatto di Robin Gosens, in prestito dalla Fiorentina allo Schalke 04. Il trasferimento diventerà definitivo se l’esterno raggiungerà le 15 presenze da almeno 45 minuti e il club tedesco conquisterà la salvezza in Bundesliga.

Gosens si è però infortunato dopo appena sei presenze. Lo stop complica la rincorsa al traguardo fissato nell’accordo, che dipenderà dai tempi di recupero e dai minuti che riuscirà a giocare dopo il rientro.

Se l’esterno resterà sotto quota 15, l’obbligo di riscatto non scatterà anche in caso di salvezza dello Schalke. In quello scenario, Gosens tornerebbe alla Fiorentina al termine del prestito.