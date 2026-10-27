Sarà ancora calcio turco per Vincenzo Montella? Dopo l'esonero dalla panchina della Nazionale, l'ex allenatore di Fiorentina e Milan potrebbe restare ad Istanbul e nella Super Lig, visto che di lui si parla già in ottica Fenerbahce. Questo perché dopo la sconfitta nel derby contro il Galatasaray, il tecnico dei gialloblù Ismail Kartal si è dimesso. L'allenatore lo aveva già fatto oltre un mese fa, dopo il pareggio in Champions League con la Roma. Ma se allora la sua decisione era stata rispedita al mittente, stavolta il club turco ha accettato.

Così il Fenerbahce è in cerca di un nuovo tecnico. E come riferiscono in Turchia, appunto, il primo nome sulla lista è quello che porta all'allenatore campano, sollevato poco meno di venti giorni fa dall'incarico di guidare le Mezzelune. Dopo un Mondiale deludente e quattro sconfitte in Nations League, Montella è stato allontanato dalla Nazionale, ma l'alta considerazione nei suoi confronti è rimasta intatta. Ricordiamo che l'Aeroplanino ha già allenato in Super Lig, sulla panchina della Adana Demirspor.