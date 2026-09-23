"Sta emergendo una generazione forte e sono convinto che possa dimostrarlo ancora di più nei prossimi anni"

Redazione VN
ACF Fiorentina v SSC Napoli - Serie A 2026/27

VIDEO VN - Carattere, grinta e gioco. Sì, alla Fiorentina serviva Paolo Vanoli

Costantino Favasuli, esterno del Napoli, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell'Italia Under 21. Le sue parole:

L'aria sta cambiando. In Serie A stanno giocando molti più giovani rispetto al passato. I giovani italiani sono forti, bisogna solo farli giocare. Ci sono tanti ragazzi di valore anche in Serie B che meritano opportunità. Baldini? Nessun altro allenatore probabilmente avrebbe fatto una scelta così coraggiosa. Lui crede tantissimo nei giovani e lo trasmette ogni giorno. Quando parla riesce a entrare dentro di noi, ci spinge a credere nei nostri sogni. È un uomo incredibile oltre che un allenatore molto forte. Ci ha dato fiducia e ha dimostrato che il giovane italiano può essere protagonista. Sta emergendo una generazione forte e sono convinto che possa dimostrarlo ancora di più nei prossimi anni.
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