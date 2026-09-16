L'ex dirigente della Fiorentina Fabrizio Lucchesi ha parlato, ai microfoni di Radio Tutto Napoli, dell'incrocio Favasuli-Fiorentina che avverrà la prossima domenica (20 settembre) al Franchi ore 12:30:

A Firenze c'è un po' di rammarico per come è andata, ma stiamo parlando di un profilo davvero interessante. Favasuli è un ottimo elemento, e non soltanto per quello che ha fatto nell'ultima partita. L'ambiente conserva grande stima nei suoi confronti, e lui sta confermando le attese con ottime prestazioni. La cosa più importante riguarda i suoi margini di miglioramento: ha ancora un potenziale di crescita notevole.