VIDEO VN - Mastantuono è atterrato a Firenze! Accolto dalla bolgia viola

Arrivano conferme sul futuro di Aleksa Terzic. Il terzino serbo è sempre più vicino a lasciare il RB Salisburgo e a iniziare una nuova avventura in Italia.

Secondo Fabrizio Romano, Frosinone ha raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore, individuato come nuovo rinforzo per la fascia. Dopo i contatti delle ultime ore, la trattativa è arrivata alla fumata bianca.

Terzic è atteso in Italia nei prossimi giorni: le visite mediche sono state fissate per giovedì, ultimo passaggio prima della firma e dell’ufficialità dell’operazione.

Per l’ex Fiorentina si apre così una nuova esperienza in Serie B, dopo la parentesi al Salisburgo. Il suo futuro sarà dunque ancora in Italia, questa volta con la maglia del Frosinone.