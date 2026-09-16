La notizia era nell'aria già dalla serata di ieri e ora ha ottenuto anche i crismi dell'ufficialità: Raffaele Palladino è il nuovo allenatore del Bologna. L'ex tecnico di Monza, Fiorentina e Atalanta raccoglie l'eredità di Domenico Tedesco, sollevato dall'incarico dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative e con appena quattro partite ufficiali all'attivo.

Contratto fino al 2029 e subito in campo

Per l'allenatore campano si tratta di un ritorno in panchina a stagione in corso, ripercorrendo quanto già accaduto nell'ultima esperienza a Bergamo quando subentrò a Juric. Palladino ha sottoscritto con il club felsineo un contratto triennale valido fino al 30 giugno 2029 e dirigerà oggi stesso il suo primo allenamento alle ore 16:00 al centro tecnico rossoblù.

Il comunicato del Bologna

Di seguito la nota ufficiale rilasciata dalla società emiliana:

"Il Bologna Fc 1909 comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della Prima squadra Domenico Tedesco, cui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e competenza. A lui e ai suoi collaboratori il Club augura le migliori fortune professionali. La guida tecnica della squadra è affidata a Raffaele Palladino, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029, e che oggi dirigerà il primo allenamento alle 16 al centro tecnico".

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