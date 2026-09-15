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Dopo l'inizio di stagione non all'altezza delle aspettative, anche in casa Bologna sono pronti a cambiare allenatore. L'avventura di Domenico Tedesco in Serie A è durata appena quattro partite, condite da tanti dubbi.

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato, Matteo Moretto, il club rossoblù ha deciso di esonerare l'allenatore già in queste ore e per sostituirlo il nome più caldo è quello dell'ex Fiorentina Raffaele Palladino, attualmente svincolato dopo la breve esperienza sulla panchina dell'Atalanta (club dal quale si deve svincolare) nella passata stagione.