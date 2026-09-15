Vanoli parla delle sue emozioni alla prima al Franchi dal suo ritorno e della scelta di confermare Mastantuono dopo la tripletta di Venezia

Federico Targetti
Mastantuono

VIDEO - Mastantuono e quel legame con l'Italia: un viaggio nelle sue origini

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Mediaset prima dei sedicesimi di Coppa Italia contro il Pisa: è la prima volta al Franchi dopo il ritorno in viola.

Una grande emozione tornare a casa, so quanto mi ha dato Firenze ma adesso dobbiamo cancellare il passato e scrivere sulla pagina vuota che abbiamo davanti, lavorando sull'identità.

Mastantuono

Ho scelto di confermarlo perché penso di mettere sempre la miglior formazione, con la rosa che ho posso cambiare. Franco ha delle qualità, deve crescere perché è un prospetto davvero importante anche per la sua Nazionale.
Venezia FC v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

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