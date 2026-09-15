VIDEO - Mastantuono e quel legame con l'Italia: un viaggio nelle sue origini

Fiorentina e Pisa tornano a sfidarsi in un derby tutto toscano. Le formazioni ufficiali delle due squadre per i sedicesimi di finale di Coppa Italia:

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Oulai, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Gnonto. All. Vanoli.

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Primasso, Caracciolo, Canestrelli; Zanon, Piccinini, Loyola, Leris; Ferrah, Rao; Pittarello. All. Bianco

Niente turnover in porta, dove c'è ancora De Gea e non Christensen, mentre si rivedono Valdepenas a sinistra e Joao Mario a destra in difesa. Oulai torna in mezzo al campo dopo l'infortunio accusato col Torino, debuttando sotto la guida di Vanoli, mentre in avanti fiducia alla coppia argentina Mastantuono-Pellegrino con Gnonto al posto di Njie rispetto alla vittoria di Venezia in campionato: non è ancora il momento di Gonçalves dal 1'.