Le parole di Gnonto a pochi minuti del fischio d'inizio della gara contro il Pisa

Redazione VN
Mastantuono

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L'esterno della Fiorentina, Wilfried Gnonto, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima del fischio d'inizio della gara di Coppa Italia contro il Pisa. Le sue parole:

Sappiamo che per noi e i tifosi è una partita importante, vogliamo continuare sulla scia di Venezia. Vanoli ci ha dato subito fiducia, dicendoci che abbiamo davanti una pagina bianca. Stasera è una partita importante, un derby, vogliamo vincerlo.
ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A 2026/27

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