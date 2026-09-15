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La Fiorentina affronta il Pisa ai sedicesimi di Coppa Italia senza Arthur Atta, che non è titolare ma non figura nemmeno in panchina, sostituito in campo da Marco Brescianini nel ruolo di mezzala sinistra.

Secondo quanto appreso da Violanews, il centrocampista ex Udinese salta la gara odierna al fine di recuperare al 100% attraverso un lavoro personalizzato ed essere a disposizione domenica alle 12.30 contro il Napoli per la quinta giornata di campionato, ultima prima della sosta Nazionali.

Atta non era al meglio già contro il Torino, quando è entrato nella ripresa, mentre ha stretto i denti a Venezia. Questa sera, evidentemente, Vanoli ritiene di poterne fare a meno per averlo contro un avversario sulla carta molto superiore.