VIDEO - Mastantuono e quel legame con l'Italia: un viaggio nelle sue origini

Nonostante si tratti di una partita di martedì sera, sono 17.474 i biglietti emessi dalla Fiorentina per il derby di Coppa Italia contro il Pisa, valido per i sedicesimi di finale della competizione. La risposta del pubblico è come sempre notevole, a dimostrazione del fatto che il popolo viola ha visto un bel cambiamento, soprattutto a livello mentale, da parte della squadra dopo il ritorno in panchina di Paolo Vanoli.

La società ha reso noto anche l'incasso di giornata: 299.358,00 euro al lordo.