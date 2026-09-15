I dati resi pubblici dal club viola
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Nonostante si tratti di una partita di martedì sera, sono 17.474 i biglietti emessi dalla Fiorentina per il derby di Coppa Italia contro il Pisa, valido per i sedicesimi di finale della competizione. La risposta del pubblico è come sempre notevole, a dimostrazione del fatto che il popolo viola ha visto un bel cambiamento, soprattutto a livello mentale, da parte della squadra dopo il ritorno in panchina di Paolo Vanoli.
La società ha reso noto anche l'incasso di giornata: 299.358,00 euro al lordo.
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