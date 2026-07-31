Sabiri ha trovato una nuova squadra. Giocherà in Turchia, dopo il flop con la Fiorentina
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Dopo la fallimentare esperienza con la maglia della Fiorentina, Abdelhamid Sabiri ha trovato una nuova squadra. Il suo contratto a Firenze era scaduto a giugno. Come riporta Fabrizio Romano, Sabiri è un nuovo giocatore dell'Eyupspor, club di prima divisione turca. Il marocchino ha firmato un contratto di due anni.
🚨🇹🇷 Abdellahmid Sabiri has signed for Eyüpspor in Turkyie after chapter closed at Fiorentina.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2026
Two year contract completed. 🇲🇦 pic.twitter.com/IUqOlQG0Lj
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