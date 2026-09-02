Nuovo capitolo di carriera per una vecchia e cara conoscenza del popolo gigliato. German Pezzella, ex difensore e capitano della Fiorentina, è ufficialmente un nuovo calciatore del Penarol, prestigioso club uruguaiano con cui ha scelto di iniziare un'altra tappa del suo percorso professionale.

Addio al River e nuova firma fino al 2027

Dopo aver risolto il proprio contratto con il River Plate lo scorso 26 agosto, il centrale argentino campione del Mondo con la Albiceleste ha trovato subito una nuova sistemazione. Pezzella ha infatti sottoscritto un accordo con il Penarol valido fino a dicembre 2027 e si è già aggregato al gruppo squadra per svolgere i primi allenamenti sotto la guida del nuovo staff tecnico.

Il legame con la Fiorentina e la fascia da capitano

Pezzella ha lasciato un ricordo profondo e indelebile a Firenze, dove ha militato per quattro stagioni dal 2017 al 2021. Arrivato in riva all'Arno con grande umiltà, il centrale argentino era poi diventato il leader carismatico dello spogliatoio, ereditando la fascia di capitano a partire dalla stagione 2018/2019, all'indomani della tragica scomparsa di Davide Astori. Ora per lui si aprono ufficialmente le porte del calcio uruguaiano.

Caricamento post Instagram...