I due prodotti del vivaio viola lasciano il ritiro della nazionale di Silvio Baldini
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L’Italia Under 21 perde due pezzi per la sfida contro la Polonia. Come confermato dal sito della FIGC, Costantino Favasuli e Niccolò Fortini — entrambi frutto del vivaio della Fiorentina — si fermano ai box.
Gli esami medici li hanno giudicati indisponibili per il match, costringendoli a lasciare il ritiro già questo pomeriggio per fare ritorno ai rispettivi club, Napoli e Torino.
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