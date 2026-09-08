L'ex viola Petko Hristov è stato ceduto a titolo definitivo al Levski Sofia, club bulgaro

Redazione VN
Frosinone Calcio v Venezia FC - Serie A 2026/27

VIDEO - Alla scoperta di Raimondo. Da Mihajlovic alla doppietta alla Fiorentina

L'ex viola Petko Hristov è stato ceduto a titolo definitivo al Levski Sofia. Il comunicato dello Spezia:

Spezia Calcio comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione al Levski Sofia, le prestazioni sportive del calciatore Petko Hristov. Al calciatore, i migliori auguri per il prosieguo della stagione.

Per il bulgaro un passato nella Primavera della Fiorentina nella stagione 2017/18, poi i prestiti alla Ternana, al Bisceglie e alla Pro Vercelli.

Hristov

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti