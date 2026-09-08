L'ex viola Petko Hristov è stato ceduto a titolo definitivo al Levski Sofia, club bulgaro
VIDEO - Alla scoperta di Raimondo. Da Mihajlovic alla doppietta alla Fiorentina
L'ex viola Petko Hristov è stato ceduto a titolo definitivo al Levski Sofia. Il comunicato dello Spezia:
Spezia Calcio comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione al Levski Sofia, le prestazioni sportive del calciatore Petko Hristov. Al calciatore, i migliori auguri per il prosieguo della stagione.
Per il bulgaro un passato nella Primavera della Fiorentina nella stagione 2017/18, poi i prestiti alla Ternana, al Bisceglie e alla Pro Vercelli.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News viola
Sky rivela: "Fiorentina-Grosso, si va per vie legali. La situazione"
Esclusive
Lapidaria per Grosso, trionfale per Vanoli: cosa c'è dietro le note ufficiali viola
Esclusive
Vanoli 2.0, così cambia la Fiorentina: modulo, certezze e i nuovi arrivati
Radio e tv
Marino: "Grosso? Una scelta di pancia. Vi spiego come gioca Beto"
Radio e tv
Ferrara: "Non era da tutti tornare come Vanoli. Ci vuole equilibrio su Paratici"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti