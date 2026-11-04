Robin Gosens è tornato ad allenarsi dopo lo scontro con un compagno del 25 ottobre. Sui social la foto con il messaggio: "Back to work"
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Robin Gosens torna in campo dopo il brutto incidente dello scorso 25 ottobre. L'ex terzino della Fiorentina ha ripreso il lavoro sul terreno di gioco, mostrando sui social i segni ancora evidenti dello scontro che lo aveva costretto a fermarsi.
Il calciatore tedesco aveva rimediato un duro colpo al volto durante una partita, in seguito a uno scontro fortuito con un proprio compagno di squadra. Un episodio che aveva destato preoccupazione per le conseguenze riportate, lasciando sul suo viso ferite e cicatrici evidenti.
Adesso, però, arriva un primo segnale positivo. Gosens è tornato in campo e ha voluto condividere il momento con i propri followers attraverso una fotografia, nella quale sono ancora ben visibili i segni dell'incidente. A corredo dello scatto, poche parole ma significative: "Back to work"
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