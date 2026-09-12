Arriva dal calcio tedesco una bella notizia per una vecchia conoscenza del pubblico fiorentino. Robin Gosens ha firmato il suo primo gol in questa stagione con la maglia dello Schalke 04, timbrando il cartellino nel successo esterno per 3-1 ottenuto sul campo dell'Union Berlino. Un gol di pregevole fattura tecnica che ha stappato la partita nelle prime battute di gara.

Una perla al volo e il gesto da signore

L'ex esterno sinistro della Fiorentina ha sbloccato il punteggio grazie a una splendida coordinazione: una perfetta girata al volo di sinistro che ha mandato la sfera a impattare prima sul palo per poi adagiarsi in fondo alla rete. Nonostante la bellezza della marcatura, il trentaduenne tedesco ha scelto di non esultare, mantenendo un atteggiamento di totale rispetto nei confronti dei tifosi di casa e del pubblico avversario.

Il passato a Berlino prima dell'avventura a Firenze

La scelta di frenare la gioia per il gol risiede nel passato recente del calciatore. Prima di vestire la maglia della Fiorentina nella scorsa stagione, Gosens ha infatti difeso i colori dell'Union Berlino per un'intera annata. Un legame, seppur non privo di problemi, con l'ambiente della capitale che il classe '94 ha voluto onorare sul campo, abbinando la solita efficacia sotto porta a un gran gesto di rispetto sportivo.

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