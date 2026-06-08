Ex viola – Burdisso, addio al Monza dopo la promozione. La motivazione

Una voce pesante, una notizia che arriva nel cuore di ore già tese e che rischia di aprire un nuovo, clamoroso scenario. Nicolas Burdisso , ex direttore tecnico della Fiorentina, potrebbe dire addio al Monza. E farlo a sorpresa, subito dopo aver festeggiato il ritorno in Serie A del club brianzolo.

"Dopo la promozione in Serie A a Monza ci sarà una rivoluzione. Lascia per una sua decisione personale il direttore sportivo Nicolas Burdisso . E potrebbero dividersi anche le strade con Paolo Bianco. L’allenatore ha diverse proposte dai top club di B, in primis il Pisa".

Burdisso era stato uno degli uomini centrali del nuovo corso del Monza. Il suo profilo internazionale, l'esperienza accumulata sul campo e quella maturata a Firenze nella costruzione dell'area sportiva avevano rappresentato un segnale preciso: la società voleva ripartire con idee fresche, competenza e una visione globale. Per questo la notizia del suo possibile ritorno in patria pesa moltissimo, proprio mentre il club deve decidere che volto darsi per la Serie A.