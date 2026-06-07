Non solo Vlahovic, un altro ex viola fa impazzire la Juve: rischio 11mln di perdita

Dopo il caso di Dusan Vlahovic, un altro ex Fiorentina continua a rappresentare un rompicapo per la Juventus

Redazione VN 7 giugno 2026 (modifica il 7 giugno 2026 | 14:32)

Dopo il caso di Dusan Vlahovic, un altro ex Fiorentina continua a rappresentare un rompicapo per la Juventus: Arthur. Rientrato dall'ennesimo prestito, questa volta al Gremio, il brasiliano ha ancora un anno di contratto con i bianconeri e pesa notevolmente sui conti del club tra ingaggio e ammortamento. Per la Juventus trovare una soluzione definitiva è diventata una priorità, soprattutto in vista della nuova stagione.

A differenza delle esperienze poco brillanti vissute a Liverpool, Fiorentina e Girona, il prestito in Brasile ha rilanciato almeno in parte Arthur, che ha mostrato buone prestazioni con il Gremio nonostante alcuni problemi fisici. Il club di Porto Alegre vorrebbe trattenerlo, così come si è mosso anche il Fluminense, ma l'ostacolo principale resta economico. Le società brasiliane puntano a una risoluzione del contratto con la Juventus per poi distribuire il costo dell'operazione su più stagioni. Lo stesso giocatore ha ribadito la volontà di restare: «Se dipendesse solo da me, lo farei».

Negli scorsi mesi Arthur aveva persino lanciato un messaggio al nuovo corso bianconero, spiegando di sentirsi adatto al calcio di Luciano Spalletti. Tuttavia, la sensazione è che il suo futuro sia ormai lontano da Torino. Per la Juventus, che dopo le difficoltà vissute con Vlahovic si ritrova a gestire un altro ex viola diventato un problema di mercato, il rischio è quello di ritrovarsi con oltre 11 milioni di euro di costi legati a un giocatore fuori dal progetto tecnico. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.