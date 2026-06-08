Italia, Mancini vicinissimo al ritorno da ct. Moretto: “Firma a un passo”

Roberto Mancini è ad un passo dal ritornare sulla panchina della Nazionale. Ultimi dettagli e sarà di nuovo ct

Dopo aver scelto la nazionale Araba a seguito del fallimento Mondiale, Roberto Mancini è pronto a dire di nuovo di sì agli azzurri. A renderlo noto è il super esperto di mercato Matteo Moretto che spiega come l'ex tecnico viola sia sostanzialmente ad un passo dal sedere sulla panchina della Nazionale. Le parti stanno definendo gli ultimissimi dettagli prima della firma.