In arrivo sul grande schermo un docu-film dedicato alla storia dell'ex centrocampista di Roma e Fiorentina, Edoardo Bove, intitolato "In un battito". All'interno di questo documentario, l'attuale calciatore del Watford, racconta ha vissuto quel maledetto episodio del 1° dicembre 2024, durante Fiorentina-Inter, che lo ha costretto prima a smettere di giocare per un po' di tempo e poi allontanarsi dal calcio italiano ripartendo dall'Inghilterra. Un film dove l'ex calciatore viola si racconterà a 360° gradi, da quel momento fino al giorno d'oggi.

Il comunicato

Il 1 dicembre 2024 il suo cuore si è fermato in campo. Un attimo che cambia tutto, la voglia di riprendersi il proprio posto in campo e gli interrogativi su ciò che verrà: Edoardo Bove si racconta per la prima volta senza filtri nel film-documentario #InUnBattito diretto da Giovanni Troilo. “Chi sono, senza il calcio?”, è la domanda che Edoardo a ventidue anni non avrebbe dovuto porsi. Un racconto intimo e personale che, attraverso la vicenda che ha cambiato il corso della sua carriera, parla di identità, di cambiamento e della possibilità di immaginare il proprio futuro quando il percorso che sembrava già scritto si interrompe. Prodotto da No Name Entertainment, Alea Film e Rai Cinema, “In un battito” sarà distribuito prossimamente al cinema.