Dopo i sei mesi trascorsi alla Fiorentina, Edin Dzeko ha deciso di proseguire la propria avventura con lo Schalke 04, tornando così a giocare in Bundesliga dopo la promozione del club tedesco. Il bosniaco ha raccontato come la sua famiglia sia ormai abituata ai frequenti trasferimenti: «Penso che i miei figli siano già abituati a cambiare città e scuola, a farsi nuovi amici. Qualche giorno fa, la mia figlia maggiore, che ha dieci anni, ha detto che vuole vivere in Germania. Forse ha paura che io smetta di giocare. Per questo ha detto che vuole tornare allo Schalke. È furba. Ha detto: “Voglio vivere in Germania”». Ha detto ai canali del club.

Dzeko ha poi spiegato che la famiglia lo raggiungerà nelle prossime settimane: «Arriveranno qui tra due settimane. Ora devo prima trovare una casa e una scuola per i miei figli. Alla fine, la cosa più importante è che siamo tutti insieme».

Infine, l'ex attaccante viola ha ricordato l'esperienza vissuta a Firenze dal figlio: «Firenze? Mio figlio si allenava con la Fiorentina. Si allenava davvero molto bene e si divertiva un sacco. Quindi ci siamo detti: non ha senso cambiare tutto per soli quattro mesi. Se passa un altro anno, allora forse lo faremo».