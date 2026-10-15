L'ex d.s. gigliato ha raccontato alcuni aneddoti degli anni passati in riva all'Arno
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Così Pantaleo Corvino, ex d.s. e d.g. della Fiorentina, al podcast Scacchiere Nerazzurro:
Alcune trattative che ho portato avanti negli anni di Firenze sono saltate soltanto all'ultimo momento, prima delle firme finali. Tra queste c'è sicuramente il passaggio di Luca Toni all'Inter. Era l'estate del 2006, con noi Luca aveva vinto la Scarpa d'Oro ed io avevo chiuso la sua cessione per 25 milioni. Solo che poi scoppiò il caos legato a Calciopoli e la trattativa con i nerazzurri naufragò. Se ho avuto altre offerte durante quegli anni? Sì, sicuramente due mi fecero traballare. Erano due squadre molto importanti, che mi avrebbero permesso di lottare per lo Scudetto. Ma preferii restare a Firenze, ci stavo troppo bene, oltre ad avere un ottimo rapporto con i fratelli Della Valle.
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