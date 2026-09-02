Il gol dell'ex viola Aleksa Terzic non basta al Frosinone per il passaggio del turno in Coppa Italia
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Aleksa Terzic, ex terzino viola ora in forza al Frosinone, ha fatto sperare i suoi riacciuffando il Sassuolo al termine del primo tempo ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. La gara, finita in parità al termine dei 90 minuti, si è protratta ai calci di rigore.
Ma dal dischetto è la squadra di Aquilani ad avere la meglio con Berardi, Sebastiano Esposito, Bakola e l'ex obiettivo di mercato Thorstvedt che non sbagliano.
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