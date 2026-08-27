L'ex viola Aleksa Terzic ha parlato in conferenza stampa della sfida contro la Fiorentina
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Aleksa Terzic, ex viola e oggi giocatore del Frosinone, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina:
Preferisco giocare come terzino sinistro, ma anche in altre zone come esterno o come terzino destro. Le mie caratteristiche sono la velocità e il cross. Non mollo mai e do tutto fino alla fine questo è importante. Decide il mister dove mettermi, io sono a disposizione.
Firenze
Sono felice di tornare a giocare a Firenze e ritrovare i tifosi ma ora penso a noi, non avrò difficoltà a giocare lì.
Frosinone
Sono qui per il progetto, la società ma soprattutto la serie A. Hanno fatto un grande campionato in B, si vede che in questa squadra si possono far tante cose bene e ha margini di crescita e ambizioni. Vogliono dare il massimo e fare grandi cose.
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